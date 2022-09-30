В Нижнем Тагиле дорожники составили список спецтехники для мобилизации

Дорожные компании Нижнего Тагила составили список спецтехники, которая может быть изъята у предприятия для нужд армии. По словам директора компании «УБТ-Сервис», которая занимается обслуживанием и ремонтом дорог на Вагонке, Гаджи Абдулова, в резерв поставили 11 единиц спецтехники. На данный момент в компании мобилизовали одного сотрудника.

В муниципальном предприятии «Тагилдорстрой» мобилизовали двух сотрудников, в том числе водителя-оператора земснаряда, который занимается очисткой воды в Черноисточинске. Но, по словам директора МУПа Игоря Васильева, его есть кем заменить.

«У нас девять транспортных средств, которые находятся в мобилизационном фонде. Они стоят на учёте, но пока к нам не приходили на сверку. Всё-таки впереди зима, и мне кажется, что у нас если и будут что-то брать, то в последнюю очередь. Иначе весь город встанет», — рассказал журналисту АН «Между строк» директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

На учёт от «Тагилдорстроя» поставили автогрейдеры, погрузчики, бортовую машину и «Газели», но на данный момент техника остаётся в городе.

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», государство может изъять машины и спецтехнику для нужд Вооружённых сил России у предприятий и организаций любой формы собственности. При этом в список транспортных средств, которые могут забрать, входят как серийные автомобили, так и городская спецтехника.