В Нижнем Тагиле дорожники снесли пожарный гидрант во время уборки снега, затопив половину улицы

Вчера вечером в Нижнем Тагиле при расчистке дороги на Липовом тракте произошла коммунальная авария. Как пояснил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, во время уборки снега дорожная техника снесла пожарный гидрант.

«При очистке снега вдоль поликлиники на Липовом тракте была сдвинута крышка люка, её не было видно под снегом. Видимо, гидрант стоял неподалёку и крышка колодца его сломала. Не было такого, что кто-то куда-то заезжал и сломал», — пояснил журналистам ИА «Все новости» Игорь Васильев.

В результате аварии потоки воды быстро заполнили проезжую часть и растеклись от поликлиники до улицы Черных. Если автомобилисты могли себе позволить пересечь дорогу вброд, то пешеходам пришлось обходить затопленные участки. Васильев уточнил, что сегодня устранением последствий аварии занялись специалисты «Тагилдорстроя», убирающие снежную кашу из льда и снега, и сотрудники «Водоканала-НТ», взявшиеся за ремонт колодца и пожарного гидранта.