В Нижнем Тагиле дорожники «модернизировали» светофоры полиэтиленовыми пакетами

Сотрудники МУП «Сигнал-3» закрыли чёрными полиэтиленовыми пакетами дополнительные секции светофоров на пересечении улиц Серова – Красноармейская. Ноу-хау накануне заметили автолюбители, уже привыкшие к тому, что повороты с Серова на мост возможны только по «стрелке». Получить оперативный комментарий от руководства МУП «Сигнал-3» не удалось.

«Я вообще была удивлена тому, что эту дополнительную секцию и движение по полосам ввели. Сразу же на перекрёстке стали образовываться пробки, все друг друга подрезали, ехали на красный свет, - говорит автолюбительница Екатерина. – Очень хорошо, что в ГИБДД нас, водителей, услышали и отменили эти дурацкие дополнительные стрелки».

Отметим, что данный перекрёсток является одним из самых аварийных в городе и регулярно попадает в сводки ГИБДД.