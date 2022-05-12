В Нижнем Тагиле дорожная полиция проверит таксистов

В Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции до 13 мая проводят операцию «Такси». По данным на 11 мая, инспекторы выявили девять нарушений правил перевозок такси, пишет ИА «Все новости». Мероприятие направлено на профилактику ДТП с участием такси, пресечение нарушений ПДД и незаконного осуществления предпринимательской деятельности.

В отделении пропаганды ГИБДД пояснили, что в первую очередь автоинспекторы обращают внимание на автомобили с «шашечками». У них проверяют наличие госрегистрации и специального разрешения на предпринимательскую деятельность, а также прав на использование атрибутики такси. Кроме этого, в случае нарушений других правил дорожного движения таксистов также привлекают к ответственности.

При выявлении водителей, не имеющих гражданства, информацию о них передают в подразделение полиции по вопросам миграции.