В Нижнем Тагиле должностные лица привлечены к административной ответственности за небезопасные лифты

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку лифтов на их соответствие требованиям безопасного использования и содержания. В результате проверки было выявлено 24 лифта, не поставленных на учёт в Уральском управлении Ростехнадзора в соответствии с Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, что является нарушением закона.

Надзорным ведомством были возбуждены дела об административном правонарушении. Виновных должностных лиц привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 9.1.1. КоАП РФ (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов), а руководителей управляющих компаний обязали устранить правонарушения, обнаруженные в ходе проверки.