В Нижнем Тагиле до сентября закроют улицу Максима Горького

С 19 апреля в связи с работами по аварийному устройству наружных инженерных сетей до 1 сентября для автомобильного движения будет закрыт участок дороги по улице Максима Горького — от улицы Черных до улицы Высокогорской. Об этом сообщается в постановлении администрации Нижнего Тагила.

«Предприятию ООО “Уралстроймонтаж”, осуществляющему работы на этом участке, предписано установить дорожные знаки в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения. Водителям, использующим этот отрезок дороги для проезда, рекомендуется выбрать другой маршрут», — предупреждает пресс-служба муниципалитета.