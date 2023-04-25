В Нижнем Тагиле до конца года закроют движение по улице Октябрьской Революции от Циолковского до Газетной

В Нижнем Тагиле завтра, 26 апреля, должны перекрыть автомобильное движение по улице Октябрьской Революции на участке от Циолковского до Газетной. Закрытие планируется до 30 декабря текущего года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской мэрии.

Как отмечается в документе, ограничение автомобильного движения будет произведено на длительное время в связи с проведением дорожных работ в рамках ремонта моста на улице Циолковского.

До начала работ компании «Уралстроймонтаж» поручено установить дорожные знаки, запрещающие проезд на этом участке.