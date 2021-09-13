В Нижнем Тагиле для жильцов многоквартирного дома на Красном Камне старт отопительного сезона начался с горячего водопада (ВИДЕО)

Утром 13 сентября в доме № 7 на улице Грибоедова произошло коммунальное ЧП. На чердаке здания в районе 3-го подъезда лопнула труба отопления. По словам жильцов, горячая вода лилась с потолка около часа и затопила практически все квартиры в подъезде. Людям пришлось звонить в аварийную службу, чтобы сантехники перекрыли воду. Сейчас в подъезде нет не только тепла, но и электричества.

«А управляющая компания говорит, что у нашего дома долги на счету, поэтому они ничего делать не будут. Не знаем, как сейчас нам быть. Придётся в прокуратуру писать», — рассказали жильцы журналисту АН «Между строк».

Получить оперативный комментарий УК «Теплотехник» не удалось.