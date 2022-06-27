В Нижнем Тагиле для уменьшения пробок на дорогах внедрят систему метеомониторинга

В 2022 году в Нижнем Тагиле по заказу мэрии специалисты «УГМК-Телеком» реконструируют 11 светофоров, установят 22 видеодетектора транспорта и внедрят новую систему метеомониторинга. Как сообщает ИА «Все новости», на проект выделено чуть более 62 млн рублей.

Видеодетекторы смогут фиксировать интенсивность движения на дороге, среднюю скорость, плотность, пропускную способность транспортных потоков, состав машин и другие параметры. После установки их подключат к централизованному программному обеспечению. Помимо этого, модернизируют 11 городских светофоров, опоры, дорожные контроллеры.

Также в 2022 году в Нижнем Тагиле появится новая система метеомониторинга. Она будет фиксировать температуру воздуха, температуру поверхности покрытия дороги и грунта, состояние поверхности дорожного покрытия, толщину слоя воды на поверхности дороги, концентрацию противогололёдных материалов, наличие осадков и прочие параметры. Для информирования водителей о дорожной обстановке в месте установки метеопоста заработает электронное табло, рассказали в пресс-службе «УГМК-Телеком».

В компании ожидают, что развитие проекта позволит повысить безопасность дорожного движения и пропускную способность дорог в Нижнем Тагиле на 15%.

В 2020 году Нижний Тагил прошёл отбор и вошёл в число муниципалитетов, получивших субсидии от государства на внедрение интеллектуальных транспортных систем в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году в городе обновили светофоры на 26 перекрёстках, установили 15 детекторов транспорта, 10 электронных табло на остановках. На проект в этом году выделят чуть более 62 млн рублей, а в 2023-м — почти 72 млн рублей.