В Нижнем Тагиле директору фирмы «Лайн Тур», обманувшей 28 туристов, дали реальный срок

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд вынес приговор руководителю фирмы «Лайн Тур» Светлане Медведевой. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемая за три года обманула 28 жителей области, получив свыше 2,4 млн рублей.

«Изобличить в преступных деяниях руководителя турфирмы удалось сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское», по материалам которых следователи отдела полиции № 16 возбудили и расследовали уголовное дело о мошенничестве. В ходе следствия было установлено, что все потерпевшие хорошо знали директора туристического агентства, не раз пользовались её услугами, поэтому никаких опасений о возможных проблемах ни у кого не возникло», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

По версии следствия, Медведева, являясь генеральным директором ООО ТА «Лайн Тур» в Нижнем Тагиле, с августа 2019 года по август 2021 года продавала туристические путёвки, но подбор, бронирование и приобретение туров не совершала, а деньги присваивала себе.

На основании доказательств женщину осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Ленинский районный суд Нижнего Тагила совместно с приговором Чкаловского районного суда Екатеринбурга назначил Светлане Медведевой наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Свою вину руководитель турфирмы признала.

Также суд удовлетворил заявленные в ходе судебного заседания гражданские иски потерпевших о возмещении причинённого материального ущерба. На данный момент приговор в законную силу не вступил.