В Нижнем Тагиле директор спортшколы взял кредит и отдал мошенникам

В Нижнем Тагиле жертвой телефонных хакеров стал 62-летний руководитель местной спортшколы, который взял кредит на сумму 305 тысяч рублей и перечислил деньги мошенникам. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» потерпевший получил сообщение в мессенджере якобы от руководителя одного из управлений тагильской мэрии, где было написано, что ФСБ проводит операцию по предотвращению мошеннических действий со стороны Украины. Для того чтобы помочь, необходимо оказать содействие и пообщаться с «майором ФСБ Захаровым». Липовый сотрудник спецслужб сразу позвонил пострадавшему через мессенджер и сообщил, что на него якобы подана заявка на кредит и денежные средства находятся в опасности. После звонивший рассказал, что мужчине необходимо самому оформить кредит и перевести деньги на счёт в Центробанке, чтобы закрыть ранее поданную заявку.

«Тагильчанин исправно последовал инструкциям “силовика”: в офисе банка оформил кредит на 305 тысяч рублей, а затем проехал в ближайший крупный торговый центр, где перечислил через банкомат полученные деньги двумя переводами на указанный незнакомцем счёт. При этом сотрудница полиции, находившаяся вблизи банкоматов, выполняя обязанности по профилактике мошеннических действий, поинтересовалась, с какой целью мужчина переводит деньги и не осуществляет ли он эти переводы под давлением незнакомцев, которые, возможно, называют себя работниками банка или сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина ответил отрицательно и поблагодарил полицейскую за беспокойство. Только когда мужчине снова позвонили и сообщили об оформлении на его ещё одного кредита уже на 600 тысяч рублей, тагильчанин, заподозрив обман, позвонил руководителю, от которого ранее получал сообщение. Конечно же, руководитель пояснил, что никаких сообщений он не отправлял, а его аккаунт был взломан», — рассказали в полиции.

Пострадавший тагильчанин, осознав, что стал жертвой телефонных аферистов, обратился с заявлением в отдел полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское». Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере).

В полиции напоминают, что необходимо быть предельно внимательными при общении по телефону с незнакомцами и что сотрудники правоохранительных органов, как и сотрудники банков, государственных учреждений, никогда не звонят гражданам с требованиями оказать содействие в каких-либо операциях (могут только пригласить повесткой) и тем более не используют для общения мессенджеры. В ситуации, в которой оказался потерпевший, получив странное сообщение от руководителя, необходимо было сразу позвонить и проверить полученную информацию.