В Нижнем Тагиле директор школы №70 фиктивно трудоустроила родственницу учителем и год получала за неё зарплату

В Нижним Тагиле бывшего директора школы № 70 подозревают в мошенничестве. По версии следствия, в 2019 году директор приняла на работу свою родственницу на должность учителя, заведомо зная, что преподавательские функции она выполнять не будет. Несмотря на это, с 2019 по 2020 год «учительнице» начислялась заработная плата, которую присваивала себе обвиняемая. Следственным отделом по Дзержинскому району в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Выявили и задокументировали данное преступление сотрудники полиции из подразделения по борьбе с так называемой “беловоротничковой преступностью” УМВД города Нижнего Тагила в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Наработанных материалов было достаточно, чтобы наши коллеги из регионального СКР возбудили по данному факту уголовное дело», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящее время по уголовному делу Следственным комитетом продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.