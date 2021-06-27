В Нижнем Тагиле директор ритуального агентства перекрыл катафалками вход в Nebar из-за того, что не прошёл дресс-код клуба

Рано утром 27 июня посетители Nebar заметили у входа в клуб два припаркованных катафалка одной из ритуальных служб города. Чуть позже на место приехали экипажи ДПС и попросили водителей убрать транспортные средства с тротуара.

Как рассказал паблику «Нехорошие Новости» директор Nebar Антон Барышников, около 5 утра к ним в клуб пришёл пьяный и неопрятно одетый мужчина в камуфляжной куртке и сланцах. Охрана заведения мужчину не пропустила, и тогда он по телефону вызвал два катафалка.

«Он, затаив обиду и воспользовавшись служебным положением, так как ранее представился директором ритуального агентства, вызвал к дверям Nebar катафалк. На логичный вопрос наших сотрудников, к чему нужно было данное действие, ни водитель машины, ни сам “директор” ответить не смогли. При этом водитель катафалка заехал на пешеходный тротуар и встал у главного входа в заведение. Мужчина забрал у водителя ключи, но и этого ему показалось мало — он вызвал второй катафалк, который также встал напротив главного входа. На замечания сотрудников клуба он не реагировал, а водители ничего не могли сделать, так как он забрал у них ключи», — говорит представитель заведения.

Сотрудники клуба вызвали ГИБДД, и только тогда катафалки уехали с тротуара. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, на обоих водителей был составлен административный протокол по части 3 статьи 12.19 КоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре».

«Предполагаю, что он своими действиями пытался причинить вред репутации заведения. Что у нас кто-то умер и поэтому стояли два ритуальных авто у центрального входа. На вопрос сотрудников ГИБДД он сказал, что поступил вызов о трупе и они приехали», — пояснил Барышников.

Сейчас руководство клуба решает вопрос о том, чтобы написать на дебошира заявление в полицию.