В Нижнем Тагиле «Диктант Победы» можно будет написать на 21 площадке

Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» пройдёт 3 сентября в Свердловской области. Тагильчане смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне как онлайн, так и на офлайн-площадках.

В этом году участники могут предварительно зарегистрироваться на площадках проведения акции. Выбрать наиболее удобную для себя площадку для очного участия можно на сайте акции. В Нижнем Тагиле диктант можно написать в 21 учреждении: в гимназии № 18, школах № 50, 30, 5, 45, 75/42, 80, 100, 9, 61, лицее № 51. А также в Нижнетагильском строительном колледже на Мира, 58, Нижнетагильском педагогическом колледже № 2 на Коровина, 1, Нижнетагильском железнодорожном техникуме на Балакинской, 2а, Высокогорском многопрофильном техникуме на Оплетина, 4, Нижнетагильском горно-металлургическом колледже на Циолковского, 41, Нижнетагильском педагогическом колледже № 1 на Островского, 3, Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса на Юности, 9, Нижнетагильском торгово-экономическом колледже на Ленина, 2а, Нижнетагильском государственном профессиональном колледже имени Н. А. Демидова на Карла Маркса, 2 и в войсковой части № 6748.

На всех площадках акции будут обеспечены все меры безопасности: измерение температуры на входе, выдача масок каждому участнику, соблюдение социальной дистанции.

Для подготовки к диктанту можно пройти онлайн-тест на официальном сайте проекта.