В Нижнем Тагиле «Диктант Победы» можно будет написать на 16 площадках 

В Нижнем Тагиле 3 сентября в 16:00 офлайн и онлайн пройдёт всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» (12+). Для тагильчан будет организовано 16 площадок в образовательных учреждениях и музее-усадьбе «Демидовская дача». За академический час участникам акции предстоит ответить на 25 вопросов.

Общеобразовательные школы Нижнего Тагила № 45, 50, 5, 80, 100, 75/42, 9, 61, гимназия № 18 и лицей на Энтузиастов, 15 готовы принять 500 участников. Кроме того, написать диктант можно в Нижнетагильском железнодорожном техникуме на Балакинской, 2а, Нижнетагильском педагогическом колледже № 2 на Коровина, 1, Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса на Юности, 9, Нижнетагильском торгово-экономическом колледже на Ленина, 2а и в нижнетагильской школе-интернате на Аганичева, 16а. В музее-усадьбе «Диктант Победы» напишут почётные граждане Нижнего Тагила, общественники, директора школ и руководители организаций.

Акция «Диктант Победы» была запущена в 2019 году в рамках проекта «Историческая память» для того, чтобы вызвать интерес у школьников, молодёжи, а также у иностранцев к историческим событиям. Как отмечают организаторы, диктант — это возможность проверить свои знания истории. С каждым годом количество желающих принять участие в акции растёт. Так, в 2019 году в ней участвовало около 100 тысяч человек, а в 2021 году — уже 1,5 миллиона.

Желающим написать диктант в Нижнем Тагиле нужно предварительно зарегистрироваться на площадках проведения акции. Выбрать наиболее удобное место для очного участия можно на сайте акции. Для подготовки предлагается пройти онлайн-тест на официальном сайте проекта.

Если прийти на диктант не получится, его можно написать онлайн на сайте. Возможность пройти тест появится 3 сентября в 09:00 по московскому времени. Тест будет доступен как на русском, так и на английском языке.