В Нижнем Тагиле девять нелегалов задержаны в тандырной ТЦ «Малина»

Девять иностранных граждан, незаконно работавших в кафе «Тандырная» на Садовой, 1, задержаны и оштрафованы в ходе проверки в ТЦ «Малина». Спецоперация по выявлению нарушений миграционного законодательства проводилась сотрудниками полиции совместно с бойцами ОМОН. По словам свидетелей, некоторые сотрудники кафе оказали сопротивление правоохранителям.

«Девять человек были привлечены к административной ответственности по статье “Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности”, — рассказали АН “Между строк” в пресс-группе МУ МВД “Нижнетагильское”. — В отношении руководителя организации вынесен штраф в размере 45 тысяч рублей. Ещё три материала в отношении юридического лица направлены в суд».