В Нижнем Тагиле девушка попала под колёса иномарки на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле на Вагонке у дома № 1б на улице Ильича в воскресенье, 10 сентября, произошло ДТП. По предварительным данным, 51-летний водитель на автомобиле Hyundai Elantra сбил 16-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в городской ГИБДД. Пострадавшая была госпитализирована.

«По факту случившегося водитель пояснил, что подъезжал к пешеходному переходу, неожиданно на проезжую часть вышла девушка. Мужчина попытался применить экстренное торможение, но избежать наезда не удалось», — рассказали в ГИБДД.

Водитель Hyundai Elantra имеет 20 лет стажа и один штраф за нарушение ПДД в текущем году. В момент ДТП он был трезв. Его привлекли к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ (за непредоставление преимущества в движении пешеходу).

Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе дознания.