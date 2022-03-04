В Нижнем Тагиле девушка получила 8 суток ареста за расклеивание антивоенных листовок

3 марта в Нижнем Тагиле Тагилстроевский райсуд привлёк к административной ответственности 24-летнюю девушку за расклеивание антивоенных листовок. По информации АН «Между строк», 2 марта сотрудники полиции составили на неё протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Согласно постановлению суда, 28 февраля в 8 часов вечера девушка разместила агитационные листовки на домах по улице Металлургов. Листовки имели антивоенное содержание с неподтверждёнными официальными российскими источниками данными о числе погибших и раненых мирных жителей на Украине в ходе проведения военной спецоперации российскими Вооружёнными силами. На листовке также имелся QR-код с переходом в телеграм-канал, где, как установил суд, и содержался призыв к несанкционированному митингу с указанием времени и места проведения.

Сейчас девушка находится в изоляторе временного содержания на улице Островского.