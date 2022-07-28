В Нижнем Тагиле девушка на ВАЗе сбила пешехода, переходившего дорогу на красный свет

Сегодня, 28 июля, в Нижнем Тагиле на улице Октябрьской Революции 23-летняя девушка за рулём ВАЗ-2114 сбила 46-летнего мужчину, переходящего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. ДТП произошло около 9:00 возле дома № 2. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в ГБ № 1 с закрытой черепно-мозговой травмой и открытым перелом левой голени.

Стаж управления девушки транспортным средством категории В составляет 5 лет, на момент происшествия она была трезвой, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась один раз. По словам водителя, она двигалась на разрешающий сигнал светофора, мужчина вышел проезжую часть дороги неожиданно. Девушка затормозила, но избежать наезда не удалось.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить проезжую часть необходимо в специально обустроенных для этого местах, на пешеходных переходах и на разрешающий (зелёный) сигнал светофора. Водителям, подъезжая к пешеходному переходу, необходимо заранее снижать скорость. Продолжать движение можно только при полной уверенности, что пешеходы отсутствуют или закончили переход дороги, обращают внимание в ГИБДД Нижнего Тагила.