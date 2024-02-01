В Нижнем Тагиле детская поликлиника на улице Карла Маркса, 36 закрывается на капремонт. Врачи будут принимать по другим адресам

В Нижнем Тагиле детская поликлиника на улице Карла Маркса, 36 закрывается на капитальный ремонт с 1 февраля. Теперь участковые врачи и узкие специалисты переедут и продолжать принимать маленьких пациентов по другим адресам.

«С 1 февраля 2024 года приём пациентов 48 и 50 участка будет осуществляться по адресу: Победы, 42, кабинет № 39. Приём анализов крови, мазков — на Победы, 42. Вызвать врача на дом можно по телефону колл-центра: 8 (3435) 37-81-82. С 5 февраля 2024 года приём пациентов 46, 47, 49, 51, 52 участков (включая участки посёлка Старатель — 53 и 54) будет производиться в поликлинике по адресу: Черных, 28, там же проводится приём анализов и мазков», — сообщает детская городская больница.

Врач-невролог Светлана Долгушева будет вести приём на Черных, 28 с 05.02.2024. Врач-оториноларинголог Макнуна Махкамова — на Черных, 28 с 05.02.2024. Вызов врача на дом по телефону колл-центра: 8 (3435) 37-81-82.

На ремонт здания поликлиники выделят 88,5 млн рублей. Срок завершения работ — 31 марта 2025 года.