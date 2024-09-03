В Нижнем Тагиле детей работников ЕВРАЗ НТМК поздравили с Днём знаний 

Традиционный Бал первоклассников прошёл накануне во Дворце культуры НТМК для детей работников ЕВРАЗ НТМК и дочерних обществ. Перед выступлением творческих коллективов в холле дворца была организована зона, где дети могли раскрасить себе игрушку, сделать временные тату блёстками, получить воздушные шары и фото из фотобудки.

В начале официального мероприятия прошло награждение за успехи в учёбе родителей выпускников-медалистов прошлого учебного года. Всего благодарственными письмами были награждены родители 18 детей.

После вступительной части начался концерт с участием местных творческих студий, а также интерактивными играми с ведущим.

Уже во время концерта некоторые школьники получили свои подарки. Организаторы собрали наборы для первоклассников, состоящие из энциклопедии, ланчбокса, альбома для рисования, расписания уроков, таблицы сложения и сладостей. Аналогичные праздничные мероприятия прошли во Дворце культуры школьников (ДКШ). Всего в Бале первоклассников приняли участие около 700 школьников.