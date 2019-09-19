В Нижнем Тагиле «десятка» вылетела на тротуар после столкновения с Mitsubishi

Днём 19 сентября на пересечении улицы Оплетина и Липового тракта автомобиль ВАЗ-2110, за рулём которого была 26-летняя женщина, вылетел на тротуар. По информации отдела пропаганды ГИБДД, «десятка» выезжала со второстепенной дороги и не предоставила преимущество Mitsubishi. В результате столкновения отечественный автомобиль откинуло на тротуар.

Женщина-водитель получила травмы головы, ей потребовалась медицинская помощь. Также в «десятке» находилась несовершеннолетняя девочка. Благодаря детскому удерживающему устройству ребёнок не пострадал.