В Нижнем Тагиле десантники отметили День ВДВ (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня в России отмечается День воздушно-десантных войск. В Нижнем Тагиле возле памятника войнам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах, прошла церемония возложения цветов. Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров поздравил «крылатую пехоту» с праздником.

«Вы с честью выполнили свой долг. Вы частичка истории. Уходят ветераны Великой Отечественной войны, остаётся очень мало участников боевых действий, остаётесь вы. Да, война другая, но это история нашего государства, ваша история. Кто бы что ни говорил, мы должны её помнить. И о ней должны знать наши дети и внуки. И сегодня в этом ваша задача. Мы должны сказать слова благодарности вам, всем огромное спасибо, что вы есть, самое главное — здоровья», — сказал Валерий Суров.