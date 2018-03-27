В Нижнем Тагиле «чёрный лесоруб» изменил внешность, чтобы уйти от наказания

Полиция Нижнего Тагила направила в суд два уголовных дела в отношении 29-летнего «чёрного лесоруба» из Пригородного района, который пытался уйти от ответственности, изменив внешность и переехав в другой город.

По данным пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 («Незаконная рубка лесных насаждений») и частью 3 статьи 191.1 УК РФ («Сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины»).

Сообщение об обнаружении в полутора километрах от посёлка Горноуральского незаконной порубки деревьев поступило в полицию в мае 2017 года от директора лесничества. В ходе проверки было установлено, что неизвестным вырублены 30,406 кубических метра сосны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили подозреваемого. Им оказался местный житель, который в 2015 году уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда осуждённый мужчина был амнистирован. Позже оперативники нашли граждан, которых он нанял для рубки и вывоза леса. По предварительным данным, наёмных работников он ввёл в заблуждение по поводу законности заготовки древесины, не имея при этом никаких разрешительных документов.

По словам правоохранителей, фигурант после совершения противоправного деяния переехал на постоянное место жительства в Екатеринбург, сменил фамилию, отрастил бороду и перекрасил тёмные волосы в светлый оттенок, однако сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Нижнего Тагила разыскали и задержали его.

Общая сумма ущерба, причинённого лесному фонду, составляет 420 538 рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.