В Нижнем Тагиле члены гаражного кооператива воюют с «чёрными» копателями металлолома

Члены гаражно-строительного кооператива «Валёгин Бор — 1» бьют тревогу. Уже несколько недель неизвестные люди выкапывают экскаватором из земли металл в районе ГСК. По словам председателя кооператива Александра Печёнкина, в районе шлакоотвалов закопаны заготовки для танковых башен, которые пользуются спросом. Обеспокоенные владельцы гаражей считают, что из-за деятельности «чёрных» копателей грунт может обвалиться вместе с постройками.

Хозяева гаражных боксов написали обращение главе Нижнего Тагила, прокурору Дзержинского района и начальнику ОП-17, в котором попросили проверить лиц, производящих раскопки, и пресечь их незаконные действия.

Владельцы гаражей неоднократно обращались в полицию, но, по их словам, дежурная группа приезжала на место после того, как копатели покинули шлакоотвал.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что в полиции по данному факту зарегистрировано два обращения.

«По первому факту в настоящее время организованы проверочные мероприятия, по результатам которых будет приятно обоснованное решение. По второму заявлению на месте были задержаны двое граждан, которые доставлялись в отдел полиции, где на них составили протокол по статье 14.26 КоАП РФ “Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и чёрных металлов и их отчуждения”. Металл изъят», — рассказали в полиции.

При этом хозяева гаражей заявляют, что даже после этого раскопки возле ГСК не прекратились.