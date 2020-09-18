В Нижнем Тагиле чипированные бездомные собаки держат в страхе жителей Северного посёлка (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле жители Северного посёлка жалуются на нашествие бездомных собак. По их словам, животных к ним привозят представители службы отлова бесхозных собак после чипирования. При этом, согласно контракту, который город заключил с подрядчиком — ООО «Специализированные услуги» из Артёмовского, — компания обязана после отлова возвращать животных в те места, откуда они были изъяты. Помимо этого, тагильчане обратили внимание, что фирма не проводит стерилизацию бездомных животных должным образом.

Согласно Федеральному закону № 498 «Об ответственном обращении с животными», фирма-отловщик обязана забрать собак и зафиксировать на видео или фото место, откуда были изъяты животные, чтобы потом вернуть их обратно — этот момент тоже должен быть запротоколирован.

«Высадили этих собак на пустыре за посёлком. Видать, кто-то считает, что наш посёлок — приют под открытым небом. Мы с такой ситуацией не согласны и требуем забрать этих собак и высадить в месте, где их отловили», — рассказал НТТК «Телекон» местный житель Евгений Бусыгин.

Люди уже неоднократно обращались в администрацию Дзержинского района с просьбой избавить Северный от неместных собак, однако никакой реакции на их обращения не последовало.

По словам замглавы администрации города по горхозяйству и строительству Егора Копысова, случай на Северном посёлке не единичный.

«В то место, откуда их забрали, имеется в виду, в их понимании, город Нижний Тагил. Примерно так. Мы вообще договаривались, что хотя бы по районам, условно говоря, выпускали собак. Хотя бы в том ареале, где они были взяты. Такое уже случалось, это не в первый раз, ну, будем дальше с ними отрабатывать», — пояснил чиновник.

В Федеральном законе также говорится о том, что после отлова подрядчик обязан поместить собак на десятидневный карантин. В это время четвероногим ставят прививки от бешенства и стерилизуют или кастрируют, поскольку в место вылова должны возвращать животных, не имеющих возможность оставить потомство.

Как рассказала в интервью телекомпании тагильчанка, приютившая уже чипированную собаку, у её питомицы начал гноиться постоперационный шов, из-за чего женщине пришлось обратиться за помощью к ветеринарам. В клинике выяснилось, что собака была не стерилизована, её просто «надрезали и зашили, так что швы начали гнить». За операцию, которая якобы была проведена ранее за счёт городского бюджета, и последующее лечение собаки тагильчанка заплатила 6 тысяч рублей.

Женщина пыталась связаться с компанией из Артёмовского, чтобы вернуть средства, потраченные на стерилизацию чипированной собаки, однако фирма не идёт на контакт.

«В настоящее время будет организована по факту проверка, истребованы документы от заказчика — МКУ "Служба заказчика городского хозяйства", истребованы иные документы, опрошены лица. И по результатам проверки будет принято решение», — прокомментировала ситуацию старший помощник прокурора Ленинского района Елена Ватутина.

Напомним, в этом году мэрия Нижнего Тагила заключила с ООО «Специализированная служба» контракт на услуги по отлову бездомных собак на сумму 8 миллионов 217 тысяч рублей.