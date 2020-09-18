Общество

В Нижнем Тагиле чипированные бездомные собаки держат в страхе жителей Северного посёлка (ВИДЕО)

18.09.2020 21:01
В Нижнем Тагиле чипированные бездомные собаки держат в страхе жителей Северного посёлка (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле жители Северного посёлка жалуются на нашествие бездомных собак. По их словам, животных к ним привозят представители службы отлова бесхозных собак после чипирования. При этом, согласно контракту, который город заключил с подрядчиком — ООО «Специализированные услуги» из Артёмовского, — компания обязана после отлова возвращать животных в те места, откуда они были изъяты. Помимо этого, тагильчане обратили внимание, что фирма не проводит стерилизацию бездомных животных должным образом.

Согласно Федеральному закону № 498 «Об ответственном обращении с животными», фирма-отловщик обязана забрать собак и зафиксировать на видео или фото место, откуда были изъяты животные, чтобы потом вернуть их обратно — этот момент тоже должен быть запротоколирован.

«Высадили этих собак на пустыре за посёлком. Видать, кто-то считает, что наш посёлок приют под открытым небом. Мы с такой ситуацией не согласны и требуем забрать этих собак и высадить в месте, где их отловили», рассказал НТТК «Телекон» местный житель Евгений Бусыгин.

Люди уже неоднократно обращались в администрацию Дзержинского района с просьбой избавить Северный от неместных собак, однако никакой реакции на их обращения не последовало.

По словам замглавы администрации города по горхозяйству и строительству Егора Копысова, случай на Северном посёлке не единичный.

«В то место, откуда их забрали, имеется в виду, в их понимании, город Нижний Тагил. Примерно так. Мы вообще договаривались, что хотя бы по районам, условно говоря, выпускали собак. Хотя бы в том ареале, где они были взяты. Такое уже случалось, это не в первый раз, ну, будем дальше с ними отрабатывать», пояснил чиновник.

В Федеральном законе также говорится о том, что после отлова подрядчик обязан поместить собак на десятидневный карантин. В это время четвероногим ставят прививки от бешенства и стерилизуют или кастрируют, поскольку в место вылова должны возвращать животных, не имеющих возможность оставить потомство.

Как рассказала в интервью телекомпании тагильчанка, приютившая уже чипированную собаку, у её питомицы начал гноиться постоперационный шов, из-за чего женщине пришлось обратиться за помощью к ветеринарам. В клинике выяснилось, что собака была не стерилизована, её просто «надрезали и зашили, так что швы начали гнить». За операцию, которая якобы была проведена ранее за счёт городского бюджета, и последующее лечение собаки тагильчанка заплатила 6 тысяч рублей.

Женщина пыталась связаться с компанией из Артёмовского, чтобы вернуть средства, потраченные на стерилизацию чипированной собаки, однако фирма не идёт на контакт.

«В настоящее время будет организована по факту проверка, истребованы документы от заказчика МКУ "Служба заказчика городского хозяйства", истребованы иные документы, опрошены лица. И по результатам проверки будет принято решение», прокомментировала ситуацию старший помощник прокурора Ленинского района Елена Ватутина.

Напомним, в этом году мэрия Нижнего Тагила заключила с ООО «Специализированная служба» контракт на услуги по отлову бездомных собак на сумму 8 миллионов 217 тысяч рублей. 

Видео: НТТК «Телекон»
Фото: 
gorod-tv.com
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