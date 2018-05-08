В Нижнем Тагиле чиновники запретили на Параде Победы советскую символику. «Это плевок миллионам людей, деды и прадеды которых воевали за серп и молот!»

Администрация Нижнего Тагила не разрешила местному отделению КПРФ принять участие в параде, посвящённом 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Коммунисты сформировали собственную колонну из 200 человек и планировали пройти по проспекту Ленина с красными флагами, символикой КПРФ и СССР, с Знаменем Победы, а также звукоусиливающей аппаратурой. 23 апреля КПРФ направила уведомление об участие в параде в мэрию на имя главы Нижнего Тагила Сергея Носова, рассказал АН «Между строк» один из организаторов демонстрации Виктор Хомутинников.

«4 мая администрация города направила документ к начальнику юротдела, чтобы поставили место в колонне, в том числе. После этого уведомление было направлено в администрацию Ленинского района для согласования и утверждения места в колонне, было выбрано пересечение улиц Первомайская и Ленина. Но буквально вчера был звонок с администрации Ленинского района. Нам сообщили, что по распоряжению [руководителя аппарата администрации города Андрея] Ленды мероприятие 9 мая – деполитизированное», – рассказал Виктор Хомутинников.

7 мая КПРФ получила официальный ответ от мэрии за подписью Андрея Ленды. В нём говорится, что «движение политических партий в колонне участников не предусмотрено».

«У нас администрация города на советские символы, которые присущи коммунистической партии, плевать хотела. Советские флаги, Знамя Победы… Наши деды и прадеды воевали за коммунистов. И как к этому относиться? Это в чистом виде плевок миллионам людей, у которых деды и прадеды были в компартии и за серп и молот воевали! Поэтому мы всё равно выйдем, ОМОН, я надеюсь, нас не будет вязать», – отметил Хомутинников.

Сегодня, 8 мая, тагильские коммунисты намерены подать заявление в прокуратуру Ленинского района с просьбой принять меры прокурорского реагирования и обязать мэрию согласовать им участие в параде Победы 9 мая.

Отметим, тагильские отделения партий «Единая России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» ранее неоднократно принимали участие в праздничной демонстрации 9 мая. В этом году ЕР, по информации её сторонников, планирует вновь пройти с флагами с символикой партии по центральным улицам города во время парада. Примет участие в шествии и «Молодая гвардия ЕР».

«Мы всё время идём в колонне вместе с “Единой Россией”, рядышком. Пока никаких других задач не было, – рассказала руководитель Нижнетагильского отделения “Молодой гвардии ЕР”, депутат гордумы Мария Лисина. – В этом году “Молодая гвардия” идёт однозначно, но у нас нет принципиальности, что мы только в атрибутике пойдём. Если скажут, что нельзя, мы можем пойти и в обычной одежде. Я на утро вообще всё у себя отменила, лишь бы попасть на парад. Для меня это важно, я ни одного парада ещё не пропустила и не хочу пропускать».

Представители ЛДПР в Нижнем Тагиле также планируют принять участие в параде. А вот местные справедливороссы в этом году будут шагать в колонне на праздничной демонстрации в Екатеринбурге. Депутат НТГД от «Справедливой России» Владимир Мартюшёв останется в Тагиле, он будет идти вместе со своими коллегами по гордуме. К решению мэрии о запрете советской символики депутат относится крайне негативно.

«5 мая я был на встрече с ветеранами Ленинского района. Они готовятся к демонстрации, договариваются встретиться, просят, чтобы им помогли дойти или доехать до туда. И что им вручать – флаги “Единой России” что ли? Почему люди вообще должны перекрашиваться и менять одну символику на другую. Ну дайте им идти с тем, с чем они хотят, с символикой страны, в которой они родились и прожили жизнь. Запрещают те, кто жизни-то, честно говоря, и не видел. Многое ведь зависит от позиции на местах, в данном случае от позиции конкретного человека – Ленды. Это топорная работа. Праздник – святой, а то, что сейчас происходит в Тагиле – святотатство», – отметил Леонид Мартюшёв.

Во время парада тагильчане смогут увидеть торжественный проход войсковых частей, сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел, посвященный 73-ой годовщине окончания Великой Отечественной войны. Военнослужащие Тагильской ракетной дивизии, отряда специального назначения «Урал» и другие участники предстоящего мероприятия пройдут парадным строем перед трибуной на главном проспекте Нижнего Тагила. По традиции, отрывать военный парад должен армейский автомобиль ГАЗ-67 с копией Знамени Победы. 9 мая в нем поедут ветераны Великой Отечественной войны.