В Нижнем Тагиле чиновника оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбление подчинённой

В Нижнем Тагиле 1 апреля мировой суд Ленинского района назначил руководителю МАУ «Центр развития спорта» Горноуральского городского округа Александру Гулящеву наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей за оскорбление сотрудницы учреждения.

В качестве потерпевшей в суде выступала одна из его подчинённых, а свидетелями в суде стали её коллеги, которые подтвердили факт оскорбления со стороны Гулящева.

На чиновника-хама был составлен административный протокол по статье 5.61 КоАП РФ — оскорбление (унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

В ходе судебного разбирательства также была озвучена информация об угрозах убийством со стороны Гулящева (статья 119 УК РФ) в отношении потерпевшей. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, пишет TagilCity.ru.