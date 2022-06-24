В Нижнем Тагиле частный дом на Вагонке закидали «коктейлями Молотова»  

В Нижнем Тагиле в ночь на 23 июня неизвестные закидали частный дом на улице Ильича, 59 бутылками с зажигательной смесью. Как пишет ИА «Все новости», в доме в момент инцидента находилась семья с тремя детьми.

Благодаря быстрой реакции хозяев, огонь не успел распространиться по строению. Незначительные повреждения получил фасад. В результате происшествия никто из жильцов не пострадал.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», на место происшествия выезжала группа немедленного реагирования, которая обнаружила несколько бутылок с горючей жидкостью. В настоящее время правоохранители проводят проверку, ведётся поиск причастных к инциденту лиц, оценивается сумма причинённого ущерба.