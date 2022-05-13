В Нижнем Тагиле частично перекроют проспект Строителей

В Нижнем Тагиле в связи с проведением капремонта сетей водоснабжения с 14 по 15 мая закроют движение транспорта по проспекту Строителей от улицы Октябрьской Революции до Садовой. Движение ограничат в ночь на 15 мая и планируют возобновить в ночь на 16 мая. Если специалисты ООО «Водоканал-НТ» досрочно выполнят работы, то и движение откроется раньше.

В пресс-службе администрации города пояснили, что движение общественного транспорта будет осуществляться в обычном режиме, дорога будет перекрыта только для частного транспорта. Перенос конечных остановок не планируется.