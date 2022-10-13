В Нижнем Тагиле церковная свеча стала причиной пожара в квартире

12 октября в 17:31 в пожарно-спасательную службу Нижнего Тагила поступил звонок о пожаре в многоквартирном доме по адресу Захарова, 5. На площади 8 кв. метров огнём было повреждено домашнее имущество в квартире на третьем этаже.

В квартире проживает пожилая женщина с тремя взрослыми детьми. На момент возгорания в помещении находился 46-летний сын. Мужчина зажёг свечу в подсвечнике для проведения религиозного обряда и поставил её на стол возле дивана. Он на некоторое время ушёл в соседнюю комнату, а по возвращении увидел, как горящая свеча падает на диван. Самостоятельно потушить загоревшийся диван не удалось, и мужчина вызвал пожарных.

В тушении пожара были задействованы 2 автоцистерны и 8 человек личного состава. С помощью маршевой лестницы газодымозащитная служба 15-й пожарной части спасла 5 человек, которым грозило отравление. 20 человек эвакуировались самостоятельно, 7 из них дети. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.