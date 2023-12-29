В Нижнем Тагиле цены на квартиры выросли на треть

Нижний Тагил попал в топ-3 рейтинга среди крупных российских городов по росту цен на жильё по итогам 2023 года. Стоимость квартир в городе выросла в среднем в треть. Сейчас квадратный метр жилплощади стоит на 34,2% дороже, чем в начале года, и достиг 60 тысяч рублей. Анализ провели специалисты федерального портала «Мир квартир». Изучив предложения в 70 крупнейших городах, они установили, что в среднем квадратный метр за год подорожал на 13,7%, а квартиры — на 15,1%. На стоимость квартир главным образом повлияли удорожание ипотеки и рост ключевой ставки. Тем не менее в Нижнем Тагиле по-прежнему самая дешёвая цена на вторичное жильё среди других городов Урала. Намного выше цены стали в Челябинске (+44,7%) и Магнитогорске (+39,1%).

«Вторичная недвижимость в российских городах в первые три квартала росла равномерно, по 2–3% за квартал, но в четвёртом произошёл скачок до 6%. Это случилось из-за роста ставок по ипотеке: покупатели старались успеть взять кредиты на старых условиях, и продавцы, пользуясь ажиотажем, стали поднимать цены. Кроме того, в ряде городов спрос на рынок “вторички” стал перетекать с рынка новостроек, где новые условия по льготной ипотеке стали критичны для покупателей», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Отметим, что эксперты не ожидают падения цен в следующем году, но и активного роста цен на недвижимость тоже не предвидят.

«Падения цен мы не ожидаем: во-первых, из-за растущей инфляции, во-вторых, из-за того, что регулярный рынок хорошо конкурирует с первичным по ценам», — добавил гендиректор «Мира квартир».