В Нижнем Тагиле цена за проезд в общественном транспорте может вырасти до 24 рублей

Этой весной мэрия Нижнего Тагила планирует поднять стоимость оплаты проезда в автобусах до 24 рублей, но пока окончательное решение не принято.

На данный момент городская администрация направила собственные расчёты в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области (РЭК). Об этом АН «Между строк» рассказал представитель «Союза-НТ», депутат гордумы Александр Петров.

«Новую стоимость проезда мы предложили в размере 24 рублей. Сейчас ждём одобрения областного правительства. Но в сложившейся обстановке это повышение вряд ли как-то повлияет на ситуацию в городе», — говорит Александр Петров.

При этом тагильчане недовольны работой общественного транспорта. Глава города Владислав Пинаев заявил, что одной из причин «непростой ситуации» в сфере пассажироперевозок является кадровый дефицит. Пандемия, по его словам, лишь усугубила проблему.

Напомним, последнее повышение цены проезда в автобусах было в августе 2019 года.