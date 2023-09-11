В Нижнем Тагиле бухгалтер-садовод ставит рекорды по зимним заготовкам (ВИДЕО)

Андрей Виноградов работает бухгалтером на «Уралвагонзаводе». Свободное время он предпочитает проводить на даче. Помощь на огороде дедушке и бабушке обернулась для него интересным хобби — консервировать урожай. В итоге зимние заготовки с большим трудом влезают в четыре холодильника. В прошлом дачном сезоне мужчина закатал более 500 банок, а в этом намерен побить собственный рекорд.

«Поскольку уже более 12 лет я занимаюсь консервацией, к каждой культуре, овощу или ягоде у меня свой индивидуальный подход! А ещё, несмотря на то, что на одну закуску уходит целый день, в этом деле для меня нет сложных этапов», — рассказал мужчина ТК «ОТВ».

Тагильчанин активно ведёт социальные сети и делится с подписчиками своими секретными рецептами заготовок. В планах увлечённого садовода — вырастить в суровом уральском климате южный баклажан, а также дыни и арбузы.