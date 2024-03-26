В Нижнем Тагиле будут судить живодёра, который задушил свою собаку на глазах у жены 

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 51-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, 31 августа 2023 года обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, поругался с женой и во время ссоры с особой жестокостью убил свою собаку породы сибирская лайка: намотал ей на шею тряпичный платок и задушил. При этом мужчина сдавливал грудь питомцу, чтобы причинить более сильные страдания. После того как он расправился с собакой, продолжил скандал с супругой, угрожая убить её. Испуганная женщина обратилась в полицию.

Уголовное дело направлено мировому судье Ленинского района Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Обвиняемый свою вину в совершении преступления признал в полном объёме.