В Нижнем Тагиле будут судить жителя Висима, который пьяный вломился в дом к соседке

Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя посёлка Висим. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, то есть незаконное проникновение в жилище), сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 5 августа обвиняемый по пути с работы домой зашёл в магазин, где у него произошёл конфликт с соседкой. Она обвинила его в том, что утром на своём автомобиле он задавил её кота. Этим же вечером, выпив, мужчина пошёл к соседке, чтобы продолжить разбирательство. Женщина не стала открывать, после чего обвиняемый выломал входную дверь и зашёл в дом, где продолжил выяснение отношений и через некоторое время ушёл.

В прокуратуре отмечают, что своими действиями мужчина нарушил гарантированное ст. 25 Конституции РФ право гражданина на неприкосновенность жилища.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пригородный районный суд Свердловской области. Нарушителю может грозить наказание в виде штрафа либо обязательных или исправительных работ.