В Нижнем Тагиле будут судить жителя Вагонки за сбыт наркотиков в крупном размере

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района обвинила в сбыте наркотиков в крупном размере 34-летнего местного жителя. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый в мае 2022 года работал наркокурьером в онлайн-магазине.

По версии следствия, мужчина, получив очередную крупную партию наркотиков, расфасованную в 10 свёртков, сделал четыре закладки в подготовленные им тайники на территории Дзержинского района. Затем он сфотографировал места закладок с привязкой геолокации. В момент выбора места для следующего тайника его задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет), организованной группой, в крупном размере). Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.