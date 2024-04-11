В Нижнем Тагиле будут судить жителя Невьянска, который приехал на Вагонку за наркотиками

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила отправила в суд уголовное дело в отношении жителя Невьянска, который обвиняется по ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение прекурсоров наркотических средств, совершённые в особо крупном размере).

Как рассказали АН «Между строк» в надзорном ведомстве, в середине октября 2023 года обвиняемый с помощью сотового телефона через интернет заказал прекурсоры наркотических средств (метиламин, соляную кислоту) в особо крупном размере.

«Получив сведения о месте нахождения закладки прекурсоров, мужчина приехал в Нижний Тагил, где на территории Дзержинского района в лесополосе подобрал закладку в виде 6 стеклянных бутылок, содержащих прозрачную жидкость — прекурсоры наркотических средств. В этот же день он был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Указанные прекурсоры обвиняемый намеревался использовать для изготовления мефедрона с целью его последующего употребления в личных целях», — пояснили в прокуратуре.

Санкции за данное преступление предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.