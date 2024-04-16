В Нижнем Тагиле будут судить жителя Краснополья за то, что он, будучи пьяным, забрался в дом своего знакомого без ведома хозяина

Прокуратура Пригородного района направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 42-летнего жителя села Краснополье, который проник в запертое жильё своего знакомого. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, то есть незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица).

По версии следствия, 8 февраля 2024 года житель села Краснополье в одиночестве пил алкоголь, сидя дома. После того как выпивка закончилась, он пошёл в магазин, чтобы купить ещё. На обратном пути решил зайти к своему товарищу, которого не оказалось дома, на двери висел замок. Это не остановило мужчину, он сломал замок и проник в дом, зашёл в комнату, сел на диван и уснул. Проснулся он от стука в дверь хозяев дома.

Задержанный осознавал, что влез в чужой дом без разрешения хозяина в момент его отсутствия. Своим поступком мужчина нарушил неприкосновенность жилища, гарантированную ст. 25 Конституции РФ.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 1 Пригородного судебного района Свердловской области. Обвиняемому грозит арест сроком до 3 месяцев.