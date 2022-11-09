В Нижнем Тагиле будут судить женщину, зарезавшую сожителя из ревности во время попойки

В Нижнем Тагиле прокуратура Тагилстроевского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело об убийстве, совершённом 41-летней ранее судимой тагильчанкой. Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Тагилстроевского района города, 17 июля 2022 года женщина совершила преступление во время совместного распития спиртного со своим сожителем и двумя подругами. Находясь в состоянии опьянения, она приревновала мужчину к одной из собутыльниц. Незаметно взяв нож, она позвала его на разговор, после чего они оба вышли в подъезд. Там она дважды вонзила нож в грудь возлюбленному, отчего тот скончался на месте. Потом женщина спокойно вернулась в квартиру и продолжила употребление алкоголя.

Спустя какое-то время подруги забеспокоились из-за долгого отсутствия единственного мужчины в компании и начали его искать. Когда труп в подъезде был обнаружен, на место вызвали полицейских и бригаду скорой помощи.

В прокуратуре пояснили, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу, а от соседей неоднократно поступали жалобы на её асоциальный образ жизни, поскольку подобные «попойки» она устраивала регулярно.

За совершение преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) ревнивице грозит до 15 лет лишения свободы.