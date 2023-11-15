В Нижнем Тагиле будут судить женщину за нецензурную брань в адрес сотрудника полиции

Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение в отношении 51-летней жительницы посёлка Новоасбест по уголовному делу о публичном оскорблении сотрудника полиции при исполнении им своих должностных обязанностей. Как сообщили АН «‎Между строк» в ведомстве, инцидент произошёл 4 сентября 2023 года.

Женщина вместе с сожителем и их общим знакомым распивали спиртное у неё дома, вели себя шумно, разговаривали, включили громкую музыку. Около 10:30 в дверь постучали. Открыв дверь, хозяйка квартиры увидела сотрудников полиции, которые представились, пояснили, что в дежурную часть ОП № 1 МУ МВД России «Нижнетагильское» поступила жалоба от их соседа на музыку, шум и крики, указали на необходимость дать объяснение по факту нарушения общественного порядка. Женщина отказалась, тогда ей предложили проехать в опорный пункт полиции.

«‎Выйдя на улицу с сотрудниками полиции, женщина очень разозлилась на то, что прервали её общение с сожителем и другом, поэтому она умышленно, с целью унижения чести и достоинства сотрудника полиции, публично, в присутствии других лиц, в неприличной форме начала высказывать оскорбления в виде грубой нецензурной брани, содержащие унизительную оценку личности представителя власти», — отмечают в прокуратуре.

Нарушительница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась, указала, что готова принести извинения.

В обвинительном заключении в качестве отягчающего обстоятельства учтено то, что преступление совершено в состоянии опьянения. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Пригородного судебного района Свердловской области. Женщине грозит до одного года исправительных работ.