В Нижнем Тагиле будут судить женщину, проникнувшую в чужой дом

Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы посёлка Горноуральский, обвиняемой в совершении преступления по ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

По версии следствия, 33-летняя женщина с 11 по 13 октября 2023 года употребляла спиртное у знакомых в селе Лая. 13 октября около 02:00 по пути домой женщина вспомнила, что если она вернётся домой со спиртным, то мать не даст ей продолжить выпивать. Поэтому обвиняемая решила продолжить веселье в пустующем доме своей недавно умершей знакомой. Проникнув в жилище через выдавленное окно, женщина продолжила распивать спиртное, после чего легла спать и наутро вернулась домой.

Обвиняемая осознавала, что действует против воли собственника жилища — супруга её умершей знакомой, что хозяин дома не давал ей разрешения на посещение дома в его отсутствие. Своими действиями женщина нарушила неприкосновенность жилища, гарантированную статьёй 25 Конституции РФ. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев. В обвинительном заключении в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, учтено совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 2 Пригородного судебного района Свердловской области.