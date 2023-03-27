В Нижнем Тагиле будут судить женщину, которая в пьяном угаре избила железным прутом сожителя, не дававшего ей поспать

Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы села Кайгородского, которая в пьяном угаре сильно избила сожителя, не дававшего ей поспать после выпитых пива и водки.

Инцидент произошёл 3 января 2023 года в частном доме в деревне Корнилова Горноуральского городского округа. Женщина, получив в этот день пенсию, купила пять полуторалитровых бутылок пива и пол-литровую бутылку водки. Весь алкоголь она выпила в своём доме вместе с сожителем, а затем решила вздремнуть и легла на кровать. Через некоторое время мужчина стал её будить. Это не понравилось пьяной женщине, разозлившись, она оттолкнула сожителя ногой. Тот упал на спину и не мог встать, поскольку был сильно пьян. Затем обвиняемая взяла лежавшую у печи металлическую полоску длиной около 45 сантиметров и ударила ей мужчину несколько раз по голове и телу, а затем снова легла спать. Пострадавший получил ссадины, ушиб головы, закрытую травму груди, перелом шести рёбер и другие повреждения.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлёкшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия). В обвинительном заключении учтены смягчающие обстоятельства: явка с повинной и активная помощь в расследовании преступления.

«Действия обвиняемой квалифицированы по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ. В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, вызванного употреблением алкоголя», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд. Обвиняемой грозит лишение свободы сроком до пяти лет.