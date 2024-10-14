В Нижнем Тагиле будут судить женщину, которая совершала покупки с найденной банковской карты

В начале октября текущего года в Линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил с заявлением о краже денег с банковской карты обратился 21-летний мужчина, который сообщил, что потерял свою банковскую карту недалеко от железнодорожного вокзала, а позже ему стали приходить уведомления о списании денежных средств. Всего со счёта заявителя было списано более трёх тысяч рублей.

«Транспортные полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия: выяснили, в каких магазинах проходила оплата по карте, изучили записи с камер видеонаблюдения в данных торговых точках и установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее не имевшая проблем с законом, официально не трудоустроенная 57-летняя местная жительница», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Через неделю правоохранители задержали подозреваемую по месту жительства и доставили её в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил. В ходе разговора с полицейскими женщина дала признательные показания и пояснила, что 3 октября она шла на подработку и заметила на дороге чужую банковскую карту. Тагильчанка подняла пластик и сразу отправилась в торговые точки, где совершила несколько покупок.

В отношении подозреваемой в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Время до суда женщина проведёт под подпиской о невыезде.