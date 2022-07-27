В Нижнем Тагиле будут судить заключённого, сбежавшего из колонии-поселения при ИК-12

В Нижнем Тагиле будут судить заключённого, который сбежал из колонии-поселения при ИК № 12. Инцидент произошёл 17 мая 2022 года. 33-летний мужчина, отбывающий срок за незаконный оборот наркотиков, покинул территорию колонии в неизвестном направлении. Сотрудники ИК-12 в этот же день нашли сбежавшего на станции Екатеринбург-Пассажирский в Железнодорожном районе города Екатеринбурга.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершённый лицом, отбывающим наказание).

«Этот осуждённый за преступление по наркомании находился в колонии, а после судом был переведён в колонию-поселение. В колонии он себя хорошо вёл, соблюдал все требования. Фактически он не перелезал через забор. Побег — это когда с режимной территории уходят, там, где находятся надзирательные вышки, охраняемые собаками, а колонии-поселения не охраняются таким образом», — рассказал АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Александр Левченко добавил, что на участке колонии-поселения осуждённые могут иметь свои личные деньги, работать, ходить в гражданской одежде, в выходные дни приезжать домой, посещать кино и развлекательные центры. Колонии-поселения предполагают обязательное трудоустройство, когда осуждённый может работать и самостоятельно оплачивать иски. Также каждый осуждённый, который провёл в колонии общего режима половину срока или провёл в колонии строгого режима 2/3 срока, имеет право попросить себе другие условия. Суд вправе учитывать личное дело человека: переводить на участок в исправительный центр или на свободу под ограничения.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Мужчина признал вину и на данный момент находится в следственном изоляторе.