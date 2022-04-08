В Нижнем Тагиле будут судить вора-рецидивиста

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит дело 34-летнего вора-рецидивиста, сообщили в прокуратуре Дзержинского района. Мужчина совершил 10 мелких краж. В разных магазинах Вагонки он поживился постельным бельём, сыром, тушёнкой, ананасами, кофе и чаем.

Как отметили в прокуратуре, ранее воришка отбывал наказание за схожие преступления. Подсудимый будет привлечён к уголовной ответственности по статье 158.1. УК РФ (мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до одного года лишения свободы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/mstrok.