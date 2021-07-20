В Нижнем Тагиле будут судить ударившего полицейского в лицо мужчину

Дзержинская прокуратура Нижнего Тагила передала в суд уголовное дело против мужчины, ударившего полицейского, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на надзорное ведомство.

Инцидент произошёл в апреле этого года в подъезде одного из домов по Ленинградскому проспекту. Тагильчанин распивал алкогольные напитки на лестничной клетке. Жильцы дома вызвали участкового. В итоге полицейский отвёз его в отделение полиции № 17.

«Уже в отделе полиции задержанный начал вести себя агрессивно, не желая подчиняться требованиям оперативника. Он ударил полицейского головой в лицо», — рассказали в прокуратуре.

По данному факту в отношении тагильчанина было возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.