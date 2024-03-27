В Нижнем Тагиле будут судить травматолога за незаконное оформление больничных листов

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила передала в суд уголовное дело в отношении 39-летнего травматолога-ортопеда, обвиняемого в получении взяток и незаконном оформлении больничных листов. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, медработник в период с февраля 2022 года по май 2023 года, занимая должность травматолога-ортопеда в поликлинике ГБ № 3 Нижнего Тагила, оформлял больничные листы за денежное вознаграждение.

По предварительным данным, злоумышленник открывал больничные листы и вносил в медицинские карты ложные сведения. В дальнейшем информация о нетрудоспособности передавалась в Фонд соцстрахования РФ, а пациенты, помимо больничного, получали денежные выплаты. В общей сложности за указанный период медик незаконным путём «заработал» больше 90 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично, в размере, не превышающем 10 тыс. рублей). Как уточнили в прокуратуре, обвиняемый признал свою вину в полном объёме.

Отметим, за последние пару месяцев мировыми судьями Ленинского района Нижнего Тагила были рассмотрены два уголовных дела в отношении лиц, давших взятку этому врачу. Оба взяткодателя были осуждены по ст. 291.2 УК РФ (дача мелкой взятки) и были наказаны штрафом на суммы 10 и 15 тысяч рублей соответственно. Приговоры в законную силу не вступили.