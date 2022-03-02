В Нижнем Тагиле будут судить торговца контрафактным алкоголем 

В Нижнем Тагиле завершилось расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, который продавал контрафактные алкоголь и сигареты. Товар мужчина хранил в двух гаражах. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», заниматься нелегальным бизнесом обвиняемый начал в конце 2020 года.

По версии следствия, мужчина незаконно приобрёл для перепродажи более 750 бутылок с готовой алкогольной продукцией, 26 тысяч пачек сигарет, а также 720 литров этилового спирта, 555 литров спиртосодержащей продукции и 3,5 тысячи пустых ёмкостей с уже наклеенными этикетками популярных брендов алкогольных напитков на общую сумму более 3,2 млн рублей.

В сентябре 2021 года его удалось задержать. В двух гаражных боксах, расположенных в районе улицы Береговой-Краснокаменской, подозреваемый хранил крупную партию табачных изделий и алкоголь: водку, кальвадос, виски, коньяк известных производителей. Часть продукции была без акцизных марок, часть — с поддельной маркировкой.

Кроме того, в гаражах находились канистры и бутылки со спиртом, пустая стеклянная тара, упаковочные материалы: пробки, крышки, термоусадочная плёнка и концентрат для подкрашивания алкогольной продукции.

В ходе расследования установлено, что продавать контрафактную продукцию мужчина начал с конца 2020 года. По словам обвиняемого, всю продукцию он заказывал в интернете. Там алкоголь продавался по низкой цене — один литр виски известной марки стоил 270 рублей. Сначала бизнесмен покупал готовую продукцию, но позже решил сам производить алкоголь.

«Изначально обвиняемый приобретал готовую алкогольную продукцию, то есть бутылки были заполнены и запечатаны, упакованы в картонные коробки с наименованиями, соответствующими бутылкам. На приобретённом алкоголе акцизные марки в наличии были не всегда, этому значения мужчина не придавал, так как полагал, что это оптовая цена на закупки. Позже решил самостоятельно заняться изготовлением алкоголя, для чего приобрёл пустую стеклянную тару и необходимые упаковочные материалы, спирт и спиртосодержащие жидкости, ароматизирующие красители для изготовления коньяков и виски. Однако к изготовлению алкогольной продукции так и не приступил, так как был задержан сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-группе МВД «Нижнетагильское».

Мужчине предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ) и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). В настоящее время расследование уголовного дела окончено и передано для рассмотрения в Ленинский районный суд. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.