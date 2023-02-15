В Нижнем Тагиле будут судить серийного похитителя смартфонов (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего жителя Вагонки, который похищал вещи, оставленные владельцами без присмотра. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», обвиняемый воровал смартфоны работников торговых точек, а также выискивал припаркованные для разгрузки вблизи магазинов машины, в которых двери и окна были открыты, и незаметно забирал телефоны. Всё украденное обвиняемый сдавал в ломбард либо продавал случайным людям.

Кроме того, возле торгового центра на ГГМ злоумышленник похитил велосипед, который не был пристёгнут противоугонным тросом. Полицейские установили, что кражи совершались в различных районах на территории Нижнего Тагила с февраля по октябрь 2022 года.

«Причинённый материальный ущерб от преступной деятельности составил почти 250 тысяч рублей», — уточнили в полиции.

Воришку вычислили по камерам видеонаблюдения, установленным вблизи мест, где произошли кражи. Правоохраниетели, изучив записи, поняли, что к инцидентам причастен один и тот же человек. Под подозрение попал житель Вагонки, который в мае 2022 года был осуждён мировым судом на 10 месяцев лишения свободы условно. Выяснилось, что в отношении него в суде уже рассматривается уголовное дело по серии аналогичных преступлений. Кроме того, с июля 2019 года после освобождения из мест лишения свободы за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, обвиняемый находился под административным арестом. Тогда, имея установленные судом ограничения, он покинул место своего проживания и не сказал об этом полицейским.

По словам заместителя начальника отдела следственной части СУ МУ МВД РФ «Нижнетагильское» подполковника юстиции Елены Пологовой, мужчине предъявлено обвинение по 22 эпизодам преступной деятельности: 21 кража и преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершённое в целях уклонения от административного надзора). Дело будет рассматривать Дзержинский районный суд.